Серджи Бускетс: «Испания была лучше Италии практически все отрезки игры. Но это футбол, поздравляем соперника»

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Полузащитник сборной Испании Серджи Бускетс прокомментировал поражение от Италии в полуфинале Евро-2020 (1:1, 2:4 по пенальти).

«Обидно, мы хотели пройти путь на этом турнире до конца, но это футбол. Команда играла здорово, мы были лучше практически все отрезки игры. Я горжусь своими партнерами.

Все считали фаворитом Италию, но мы показали, что мы сильнее. У нас много молодых футболистов, они смогли набраться уверенности.

Наша команда еще вернется. Игра шла так, как мы хотели, мы распоряжались мячом, возвращали его как можно скорее… Но это футбол, нам лишь остается поздравить соперника», – сказал Бускетс.

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