Фанаты «Алавеса» кричали Винисиусу про «пляжный мяч» после поражения от «Реала»
Фанаты «Алавеса» кричали «Пляжный мяч Винисиусу» после матча.
Болельщики скандировали о пляжном мяче для вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после матча «Алавес» – «Реал Мадрид» (1:2).
Как сообщает журналист Марио Кортегана, после финального свистка фанаты на стадионе выкрикивали «Пляжный мяч!» в адрес бразильского вингера, когда он подошел отдать футболку болельщику на трибуне.
В матче с «Алавесом» Винисиус отметился голевой передачей на победный гол Родриго. В текущем сезоне Ла Лиги у Винисиуса 17 матчей, 5 голов и 5 результативных передач.
Алонсо выжил! Первая победа из трех – нервная, с голами Мбаппе и Родриго
Что делать с Хаби Алонсо?33003 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Марио Кортеганы в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости