Фанаты «Алавеса» кричали Винисиусу про «пляжный мяч» после поражения от «Реала»

Фанаты «Алавеса» кричали «Пляжный мяч Винисиусу» после матча.

Болельщики скандировали о пляжном мяче для вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после матча «Алавес» – «Реал Мадрид » (1:2).

Как сообщает журналист Марио Кортегана, после финального свистка фанаты на стадионе выкрикивали «Пляжный мяч!» в адрес бразильского вингера, когда он подошел отдать футболку болельщику на трибуне.

В матче с «Алавесом » Винисиус отметился голевой передачей на победный гол Родриго. В текущем сезоне Ла Лиги у Винисиуса 17 матчей, 5 голов и 5 результативных передач.

