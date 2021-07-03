Рангник стал руководителем «Локомотива» по спорту и развитию. Контракт – на 3 года

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Немец стал руководителем «Локомотива» по спорту и развитию. С ним заключен контракт на три года.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил о назначении 63-летнего специалиста на встрече с тренерским штабом, игроками и руководством клуба.

«Ральф Рангник на этом посту будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области», – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Ранее немец был тренером «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг». Последним местом работы Рангника было футбольное подразделение «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.