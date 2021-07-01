«Барсе» нужно уменьшить зарплатную ведомость на 174 млн евро после продажи Фирпо, чтобы подписать Месси

не может заключить новый контракт с , так как не вписывается под потолок зарплат.

После продажи Хуниора Фирпо, который, выступая за «Барселону», зарабатывал 6,5 млн евро в год, каталонскому клубу предстоит уменьшить зарплатную ведомость на 174 миллиона евро, чтобы подписать новое соглашение с аргентинцем, пишет журналист As Хави Мигель.

Сообщалось, что «Барселона» хотела распределить выплаты Месси на несколько лет, чтобы влезть под потолок зарплат, но глава Ла Лиги Хавьер Тебас категорически против такого шага.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня.