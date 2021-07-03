Японская компания Rakuten направит «Барсе» протест из-за видео с Дембеле и Гризманном. Это спонсор клуба

Японский миллиардер, основатель и гендиректор компании Rakuten Хироси Микитани выступил с заявлением по поводу видео с участием игроков «Барселоны» и .

«Как спонсор клуба и организатор тура, я очень сожалею о том, что игроки «Барселоны» позволили себе дискриминационные выражения. С тех пор, как Rakuten стал частью философии «Барселоны» и начал спонсировать клуб, такие заявления неприемлемы ни при каких условиях.

Мы направим клубу формальный протест и узнаем, что они думают на этот счет», – написал Микитани в твиттере.

Недавно в интернете появилось видео, где партнер Гризманна по «Барселоне» Усман Дембеле комментирует действия азиатских работников, исправляющих возникшие с телевизором неполадки.

«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно?» – говорил Дембеле Гризманну, который смеялся в ответ.

Rakuten – японская компания, связанная с электронной коммерцией. Она является спонсором каталонского клуба с 2016 года.