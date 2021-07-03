РФС не обсуждал с Черчесовым отставку. Руководство хочет сначала договориться с новым тренером («Чемпионат»)

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Александр Дюков Чемпионат.com Футбол

РФС пока что не общался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на тему его отставки.

На данный момент руководство РФС, в частности, президент Александр Дюков, не обсуждало итоги Евро-2020 с тренером – ему не высказывали ни поддержку, ни недовольство.

РФС планирует обсудить Евро и возможное расторжение контракта с тренером только после того, как достигнет договоренности с одним из кандидатов на замену, отмечает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Ранее в списке кандидатов на замену Черчесова назывались Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лев, Владимир Петкович, Леонид Слуцкий, Валерий Карпин и Сергей Семак.

В России нет явного кандидата вместо Черчесова. Даже аргументы за Слуцкого легко разбить

Выбираем нового тренера сборной России. Тедеско? Мусаев? Или, может, Сэм Эллардайс?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья