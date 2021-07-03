РФС не обсуждал с Черчесовым отставку. Руководство хочет сначала договориться с новым тренером («Чемпионат»)

РФС пока что не общался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на тему его отставки.
На данный момент руководство РФС, в частности, президент Александр Дюков, не обсуждало итоги Евро-2020 с тренером – ему не высказывали ни поддержку, ни недовольство.
РФС планирует обсудить Евро и возможное расторжение контракта с тренером только после того, как достигнет договоренности с одним из кандидатов на замену, отмечает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Ранее в списке кандидатов на замену Черчесова назывались Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лев, Владимир Петкович, Леонид Слуцкий, Валерий Карпин и Сергей Семак.
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