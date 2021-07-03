РФС не обсуждал с Черчесовым отставку. Руководство хочет сначала договориться с новым тренером («Чемпионат»)

РФС пока что не общался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на тему его отставки.

На данный момент руководство РФС, в частности, президент , не обсуждало итоги с тренером – ему не высказывали ни поддержку, ни недовольство.

планирует обсудить Евро и возможное расторжение контракта с тренером только после того, как достигнет договоренности с одним из кандидатов на замену, отмечает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Ранее в списке кандидатов на замену Черчесова назывались , , , , и .

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