Минспорт не будет требовать ужесточения лимита на легионеров от РФС и РПЛ. Будут обсуждаться критерии отбора иностранцев (РБК)

РФ не будет требовать от и ужесточения лимита на легионеров.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве, вопрос лимита по-прежнему находится в зоне ответственности футбольных властей.

«Нет такого решения по ужесточению лимита. Наоборот, в последнее время идет крен в сторону его упрощения.

В Минспорта не будут против и не будут вмешиваться, если в российском футболе его ослабят или сделают его более эффективным.

В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран.

Например, если игрок из определенной страны не проведет определенное количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», – говорится в сообщении источника.

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