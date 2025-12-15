  • Спортс
  Сабо о Мудрике: «Молоко на губах не обсохло, когда он стал получать миллионы – ему нужна была нянька, чтобы за ним следить. Большой спорт начинается с режима, а не с татуировок»
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал поведение вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Как бы вы поступили на месте Мудрика? Или что делать самому Михаилу, когда его дисквалификация закончится, и он вернется в футбол?

– Прежде всего я критикую тех, кто оставил его наедине с проблемами. Мудрик – молодой парень, у него еще молоко на губах не обсохло, когда он стал получать миллионы... К нему надо было приставить человека – отца, мать, брата, сестру или кого-то вроде няньки, чтобы следили за ним. Ведь еще до этого было видно, что он не только о футболе думает.

Мне не нравится, когда начинают разрисовывать себе [татуировками] лицо, шею, руки и хрен знает что еще. Я же уже говорил ребятам: «Не надо!». Не с этого начинается большой футбол. Надо выкинуть эти глупости из головы. Большой профессиональный спорт начинается не с татуировок, а с режима. Посмотрите на наших талантов – Шапаренко, Бражко.

– Тоже в татуировках.

– Ну да! Были замечательные футболисты, росли на глазах просто, а где они сейчас? Вот куда девался Бражко? У него же все было: видение поля, отбор, удар с обеих ног, прекрасная физическая подготовка. Надо было только продолжать. А он, молодой, женился на какой-то там девушке и пропал. Бросил футбол и все.

А Шапаренко? Такой парень хороший был. У него и физическая подготовка на хорошем уровне, он от штрафной до штрафной бегал постоянно, в отбор вступал, обострял, а теперь что? Нет, пропал. Тоже женился же. А это «Динамо» Киев! Вот у кого узнать, что произошло? Может, я там когда-нибудь увижу Шовковского, и тогда спрошу: «Что же с ними случилось?» – приводит слова Сабо сайт Ukrfootball.ua.

Мудрику дали 60 часов общественных работ и штраф за вождение BMW M8 с чрезмерной тонировкой и без прав и страховки. В августе ему на полгода запретили управлять машиной

