Гризманн объяснился перед главой японского спонсора «Барсы» по поводу расистского видео. Дембеле тоже это сделает

продолжает разбирательство по поводу расистского скандала с участием и Усмана Дембеле.

Недавно в интернете появилось видео, где комментирует действия азиатских работников, исправляющих возникшие с телевизором неполадки.

«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно?» – говорил Дембеле Гризманну, который смеялся в ответ.

Оба футболиста обсудили данный инцидент с руководством «Барсы», признали, что должны понести ответственность, и выразили сожаление, что могли кого-то обидеть.

Более того, Гризманн уже пообщался с Хироси Микитани, главой японской компании Rakuten, которая является спонсором каталонской команды, и объяснился перед ним. В ближайшее время это сделает и Дембеле.

Дембеле и Гризманн угодили в расистский скандал из-за оскорблений работников отеля. Словили хейт в соцсетях, но извинились