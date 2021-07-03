Гризманн объяснился перед главой японского спонсора «Барсы» по поводу расистского видео. Дембеле тоже это сделает

Теги Барселона Ла Лига происшествия Антуан Гризманн Усман Дембеле дискриминация Футбол

«Барселона» продолжает разбирательство по поводу расистского скандала с участием Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

Недавно в интернете появилось видео, где Дембеле комментирует действия азиатских работников, исправляющих возникшие с телевизором неполадки.

«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно?» – говорил Дембеле Гризманну, который смеялся в ответ.

Оба футболиста обсудили данный инцидент с руководством «Барсы», признали, что должны понести ответственность, и выразили сожаление, что могли кого-то обидеть.

Более того, Гризманн уже пообщался с Хироси Микитани, главой японской компании Rakuten, которая является спонсором каталонской команды, и объяснился перед ним. В ближайшее время это сделает и Дембеле.

Дембеле и Гризманн угодили в расистский скандал из-за оскорблений работников отеля. Словили хейт в соцсетях, но извинились

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья