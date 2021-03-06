Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не купит нападающего с нынешними ценами. Не можем позволить себе такие траты»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что у клуба нет денег на покупку нападающего этим летом.

«С нынешними ценами мы не станем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение.

У есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ложной девяткой.

Я не знаю, что произойдет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего», – сказал Гвардиола в интервью TV3.

Этим летом из «Манчестер Сити» на правах свободного агента ушел Серхио Агуэро. Сообщалось, что «горожане» настойчиво интересуются форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном.