Кассано о Лукаку: «Легко забивать «Эмполи» и «Фрозиноне». С Италией он не мог ни получить мяч, ни пас отдать»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал игру бельгийца в матче 1/4 финала против итальянской команды (1:2).

«Момент можно не реализовать, но проблема в том, что у Лукаку их и не было, а это совсем другая история.

Легко забивать , , «Сампдории», при всем к ним уважении. А за сборную он забивал Андорре, .

Против Италии он не мог ни получить мяч, ни отдать пас. Я считаю Кьеллини одним из сильнейших защитников в истории, он феномен, однако ему уже 37 лет, у него тысячи физических проблем, он не так мощен, как раньше, и Лукаку в той игре старался изо всех сил, но никак не мог зацепиться за мяч», – сказал Кассано в видеочате с Кристианом Вьери и Николой Вентолой.