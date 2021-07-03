Один из кандидатов в сборную России – тренер Германии U21 Кунтц. Он приоритетнее Лева

Стал известен еще один тренер, который может сменить во главе сборной России.

На должность главного тренера сборной России претендует Штефан Кунтц, который работает с молодежной сборной Германии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в РФС и Немецком футбольном союзе.

«Кунтц изучается руководством . В списке приоритетности он значится выше того же Лева», – сообщил один из источников.

Со сборной Германии U21 Кунтц дважды выиграл молодежный чемпионат Европы.

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