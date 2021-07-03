Один из кандидатов в сборную России – тренер Германии U21 Кунтц. Он приоритетнее Лева

Стал известен еще один тренер, который может сменить Станислава Черчесова во главе сборной России.
На должность главного тренера сборной России претендует Штефан Кунтц, который работает с молодежной сборной Германии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в РФС и Немецком футбольном союзе.
«Кунтц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лева», – сообщил один из источников.
Со сборной Германии U21 Кунтц дважды выиграл молодежный чемпионат Европы.
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