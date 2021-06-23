На стадионе «Баварии» включат радужную подсветку по случаю гей-парадов 10 июля

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«Бавария» сообщила, что 10 июля на стадионе «Альянц Арена» будет включена радужная подсветка.

Мероприятие приурочено к Christopher Street Day. Как и в предыдущие годы, на арене включат подсветку в цветах ЛГБТ-флага. Клуб считает, что такой шаг станет символом толерантности, а также знаком борьбы с гомофобией и всеми формами дискриминации.

Подсветка будет включена с 21:00 до полуночи по местному времени.

Christopher Street Day – ежегодные гей-парады в Германии и Швейцарии, проводящиеся в честь празднования успехов, достигнутых ЛГБТ-движением. Они проходят в виде шествий, карнавалов и демонстраций.

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