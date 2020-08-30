«Зенит» предложил 11 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао, но получил отказ (Fotomaç)

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«Зениту» интересен защитник «Галатасарая» Маркао, сообщает Fotomaç.

По данным источника, российский клуб предложил за футболиста 11 млн евро.

Агент игрока считает, что его клиент зарабатывает в «Галатасарае» слишком мало. Он обратился к руководству клуба с просьбой отпустить бразильца, но получил отказ.

В «Галатасарае» сообщили, что в прошлом году «Рома» предлагала за Маркао 13 млн евро, но получила отказ. По этой причине представители турецкого клуба считают, что «Зенит» должен увеличить предложение.

С полной статистикой 25-летнего футболиста, который в минувшем сезоне получил 10 желтых карточек в 37 матчах чемпионата Турции, можно ознакомиться здесь.

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