«Зенит» предложил 11 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао, но получил отказ (Fotomaç)

интересен защитник «Галатасарая» Маркао, сообщает Fotomaç.

По данным источника, российский клуб предложил за футболиста 11 млн евро.

Агент игрока считает, что его клиент зарабатывает в слишком мало. Он обратился к руководству клуба с просьбой отпустить бразильца, но получил отказ.

В «Галатасарае» сообщили, что в прошлом году «Рома» предлагала за Маркао 13 млн евро, но получила отказ. По этой причине представители турецкого клуба считают, что «Зенит» должен увеличить предложение.

С полной статистикой 25-летнего футболиста, который в минувшем сезоне получил 10 желтых карточек в 37 матчах чемпионата Турции, можно ознакомиться здесь.