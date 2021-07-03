Ринат Дасаев: «Надо ужесточить лимит. Максимум 4 легионера – и наши начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные»

Теги премьер-лига Россия Ринат Дасаев лимит на легионеров Футбол

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, но ничего не изменится. Выход один – надо ужесточить лимит.

В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе.

Потолок зарплат тоже надо ввести: молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то донести, а он для них никто.

У нас все клубы под завязку забиты легионерами, никакого продвижения вперед с такой системой ждать не стоит. В «Краснодаре» восемь легионеров играют на поле, а все русские сидят на лавке. Как им прорваться? Никакого развития с такой системой не будет», – сказал Дасаев.

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