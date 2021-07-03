Италия не проигрывает 33 матча. До мирового рекорда – 2 игры

Сборная Италии обыграла Испанию (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/2 финала .

Команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 33 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

До мирового рекорда – 2 матча. не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а те же 35 матчей – с 1993 по 1996 год.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита».