«Ман Сити» и «ПСЖ» следят за ситуацией вокруг Месси. Форвард хочет остаться в «Барсе»

Будущее нападающего , срок контракта которого с «Барселоной» истек 30 июня, остается неопределенным.

За ситуацией следят и . Парижане с последнего квартала 2020 года пытаются убедить аргентинца присоединиться к составу команды. «Горожане» не намерены начинать активные действия, пока не станет ясно, как закончились переговоры Месси с «Барсой», пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в английском клубе.

34-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб старается сделать все, чтобы это произошло, однако из-за финансовых сложностей не дает «Барсе» согласие на регистрацию новичков. Кроме того, клуб не вписывается в потолок зарплат.

Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в каталонском клубе, пишет, что переговоры с Месси продвигаются, однако в «Барсе» признают, что добиться окончательного успеха пока не удается.