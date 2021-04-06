«Ман Сити» и «ПСЖ» следят за ситуацией вокруг Месси. Форвард хочет остаться в «Барсе»

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Будущее нападающего Лионеля Месси, срок контракта которого с «Барселоной» истек 30 июня, остается неопределенным.

За ситуацией следят «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане с последнего квартала 2020 года пытаются убедить аргентинца присоединиться к составу команды. «Горожане» не намерены начинать активные действия, пока не станет ясно, как закончились переговоры Месси с «Барсой», пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в английском клубе.

34-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб старается сделать все, чтобы это произошло, однако из-за финансовых сложностей Ла Лига не дает «Барсе» согласие на регистрацию новичков. Кроме того, клуб не вписывается в потолок зарплат.

Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в каталонском клубе, пишет, что переговоры с Месси продвигаются, однако в «Барсе» признают, что добиться окончательного успеха пока не удается.

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