Луис Энрике о проигрыше Италии: «Они ждали пенальти. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после полуфинала против Италии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Мы провели отличный чемпионат. Превосходили соперника и не выиграли до пенальти из-за мелочей. После 9 лет блужданий по пустыне Испания вернулась. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая. Они ждали пенальти.

Теперь нам следует проанализировать детали. И к чемпионату мира у нас есть ветераны и заматеревшие молодые игроки, которые принесут нам много радости. Мы устроили команде овацию, потому что они проделали зверскую работу. Многие люди в Испании гордятся этой сборной», – сказал тренер.

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