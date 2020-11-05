Дания не поедет на ЧМ-2021 в Минск, если турнир не перенесут

Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен заявил, что федерация рассматривает вариант бойкота ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси.
– Мы не хотим, чтобы наша сборная выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат прошел в другой стране.
Уже в прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения ЧМ в Минске.
Ожидаем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу
– Что вы будете делать, если игроки не захотят ехать на ЧМ в Минск?
– Я просто не думаю, что мы зайдем так далеко. Полагаю, что к тому времени будет решение от ИИХФ по Минску.
И это также мое четкое послание: необходимо найти другое решение по поводу места проведения, – передает слова Ларсена Tribuna.com со ссылкой на DR.