Дания не поедет на ЧМ-2021 в Минск, если турнир не перенесут

Теги ИИХФ Сборная Дании по хоккею Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Хоккей

Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен заявил, что федерация рассматривает вариант бойкота ЧМ-2021, если он пройдет в Беларуси.

– Мы не хотим, чтобы наша сборная выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат прошел в другой стране.

Уже в прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения ЧМ в Минске.

Ожидаем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу

– Что вы будете делать, если игроки не захотят ехать на ЧМ в Минск?

– Я просто не думаю, что мы зайдем так далеко. Полагаю, что к тому времени будет решение от ИИХФ по Минску.

И это также мое четкое послание: необходимо найти другое решение по поводу места проведения, – передает слова Ларсена Tribuna.com со ссылкой на DR.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья