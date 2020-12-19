Абрамович оплатит врачам проживание в отеле у «Стэмфорд Бридж» на время локдауна из-за коронавируса

сообщил о готовности содействовать Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

Клуб предоставит в распоряжение медиков номера в отеле, расположенном там же, где и стадион «Стэмфорд Бридж». К подобным шагам «Челси» уже прибегал весной.

«Англия вернулась в состояние локдауна, и футбольный клуб «Челси» опять предоставляет Национальной службе здравоохранения возможность размещения на .

Владелец клуба вновь покроет все расходы, связанные с предоставлением места для проживания, в том числе это касается спальных мест и завтраков в отеле Копторн. Схожие шаги уже были предприняты в марте на фоне первой вспышки коронавируса в Лондоне.

Многие медработники будут трудиться на протяжении долгих часов, и у них не будет возможности съездить домой, либо же им придется подолгу добираться в то время, когда вирус столь легко передается. [Поэтому] номера будут доступны до следующего решения правительства, которое ожидается в середине февраля.

Компания Millennium Hotels and Resorts, управляющая отелем, поддерживает клуб и содействует в предоставлении этой услуги Национальной службе здравоохранения», – сказано в заявлении.