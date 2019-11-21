Бензема может предстать перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий должен будет предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» видеозаписью интимного характера.

Дело будет рассмотрено в Версале, сообщила сторона обвинения.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не были вызваны в сборную на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не был вызван в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира-2018.

«Я бы даже с врагом не поступил как Бензема». Что еще мы узнали о шантаже Вальбуэна?