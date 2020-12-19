«Лидеры США ответственны за гибель людей. Там до сих пор ужасный расизм». Тренер «Фрайбурга» о штурме Капитолия

Главный тренер дал комментарий о том, что сторонники прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.

«Это может стать предупреждением для всех нас. Для всех, включая и нашу страну. Как бы плохо это ни было, эти фотографии и видео могут даже помочь нам увидеть, как быстро ситуация может пойти в ошибочном направлении.

Я не удивлен тем, что происходит в Америке, учитывая историю последних нескольких столетий и XX века. Честно, я ожидал этого.

Нужно просто внимательно посмотреть на то, что происходило в этой стране, как расизм и человеконенавистничество распространялись многими людьми, включая представителей политической и экономической элиты, как это поддерживалось.

Так что здесь нет одного виновника. Лидеры США несут ответственность за гибель людей. Они виноваты в том, что очень, очень многие люди уже умерли, например, в ситуации с коронавирусом. В этой стране до сих пор существует ужасный расизм.

Важно не смотреть на Америку постоянно. В Германии в демократически избранной партии распространяются подстрекающие лозунги, людей тайно перевозят в здания, символизирующие нашу демократию, а парламентарии подвергаются издевательствам и нападениям. Такое произошло несколько дней назад.

На примере Америки теперь вы можете видеть, как быстро даже самое невероятное становится возможным. Этого человека [Дональда Трампа] поддерживала так называемая правая интеллигенция, так что не стоит удивляться тому, что есть погибшие, а центр демократии подвергается террористической атаке», – сказал Штрайх.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в ходе митинга ворвались в Капитолий – здание Конгресса США, где проходило заседание сенаторов и членов Палаты представителей, собравшихся для утверждения результатов выборов президента, на которых победил .

В ходе столкновений погибли четыре человека, не менее 13 были задержаны. Трамп в ходе митинга заявил, что никогда не признает поражение, и призвал сторонников пойти к Конгрессу. Позже в твиттере Трамп призвал своих сторонников разойтись и не прибегать к насилию.

«Трамп – преступник, его надо судить». НБА возмущается захватом Конгресса трампистами и обвиняет власти в двойных стандартах