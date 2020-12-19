«Обращаются как с морскими свинками!» Хавбек «Фулхэма» призвал остановить АПЛ

Полузащитник Кевин Макдоналд выразил недовольство тем, что АПЛ не идет на приостановку чемпионата на фоне участившихся случаев заражения коронавирусом в клубах.

«Сколько еще нужно вспышек коронавируса и закрытий баз, чтобы остановить футбол? Хаос!

Они буквально обращаются с нами как с морскими свинками!» – написал Макдоналд в сторис своего инстаграма, приложив скриншот новости о вспышке в «Астон Вилле».

Некоторое время назад из-за вспышки коронавируса были перенесены матчи «Фулхэма» против «Бернли» и «Тоттенхэма» в АПЛ.

Также серьезная вспышка коронавируса случилась в «Манчестер Сити» – сейчас болеют 11 человек. Из-за нее был перенесен матч АПЛ против «Эвертона».

В приостановке АПЛ пока нет необходимости: это вряд ли остановит ковид в клубах, а вакцина до игроков дойдет нескоро

В АПЛ скачок заражений коронавирусом – 40 за неделю. Это в 2 раза больше предыдущего антирекорда

Фото: инстаграм