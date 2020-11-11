Украинка Ястремская обвиняется в употреблении допинга. Теннисистка временно отстранена

29-я ракетка мира временно отстранена по обвинению в употреблении допинга.

В анализе, который 20-летняя украинка сдала во внесоревновательный период (24 ноября), обнаружили метаболиты местеролона, являющегося запрещенным веществом.

22 декабря Ястремской предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, а сегодня в силу вступило ее временное отстранение.

В заявлении отмечается, что Ястремская пока не воспользовалась правом обжаловать это решение.

Вторую ракетку Украины отстранили за допинг. У нее самая модная защита в теннисе – это случайность (или даже «загрязнение»)

Два топ-теннисиста попались на допинге: один винит мясо, другой – витамины. У защиты есть успешные прецеденты