«Доморощенные террористы взяли штурмом Капитолий». Рапино о сторонниках Трампа

Капитан женской сборной США по футболу высказалась о событиях в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в ходе митинга ворвались в Капитолий – здание Конгресса США, где проходило заседание сенаторов и членов Палаты представителей, собравшихся для утверждения результатов выборов президента, на которых победил .

В ходе столкновений погибли четыре человека, не менее 13 были задержаны. Трамп в ходе митинга заявил, что никогда не признает поражение, и призвал сторонников пойти к Конгрессу. Позже в твиттере Трамп призвал своих сторонников разойтись и не прибегать к насилию.

«6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия», – прокомментировала события Рапино.

Также футболистка поделилась мыслями о действиях полиции в данной ситуации.

«Так-так. Полицейский делает селфи с доморощенным террористом, штурмовавшим здание Капитолия. «Служить и защищать» – именно этим и занимается этот полицейский», – написала Рапино, приложив видео, где один из митингующих делает селфи с полицейским в Капитолии.