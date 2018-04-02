НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся с «Сан-Антонио» и другие матчи

В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.
«Бруклин» примет «Филадельфию» во встрече фаворитов Восточной конференции. «Денвер» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 8 января, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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