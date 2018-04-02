НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся с «Сан-Антонио» и другие матчи

В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

примет «Филадельфию» во встрече фаворитов Восточной конференции. сыграет с , сразятся с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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