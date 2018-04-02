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    НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся с «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Даллас Денвер Лейкерс Мемфис Миннесота Бруклин Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

    В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 5 матчей.

    «Бруклин» примет «Филадельфию» во встрече фаворитов Восточной конференции. «Денвер» сыграет с «Далласом», «Лейкерс» сразятся с «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Филадельфия
    Дата проведения
    8 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Кливленд
    Дата проведения
    8 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    8 января, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Миннесота
    Дата проведения
    8 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Даллас
    Дата проведения
    8 января, 06.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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