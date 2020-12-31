Губерниев о снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки»: «Причина – бухгалтерия и законы РФ. Нет там допинга, в спорте надо разбираться!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о массовом снятии юниоров с биатлонной «Ижевской винтовки».

После прибытия допинг-офицеров с гонок снялись 33 спортсмена.

«Я тебе один умный вещь скажу – только ты не обижайся! Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная – бухгалтерия. Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все!

Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две, и так далее. Болезни, самочувствие, тактические нюансы, но по документам все должны пройти. Бухгалтерия и законы РФ! Все должны быть в итоговом протоколе соревнований! Бухгалтерию не интересует состояние спортсменов, нужна строгая отчетность.

Вот и все! Николай Панкратов слышал звон, да не знал, где он! молчит? Ибо нету там допинга! Каждая собака знает, что в и Чайковском допинг-пробы взять могут, так как это важные отборочные старты для взрослых. Но не для юниоров, они там никуда не отбирались!

Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против. Едем дальше! Всех с Рождеством!» – написал Губерниев.

Допинг-офицеры приехали на «Ижевскую винтовку» – главный биатлонный старт в России. 33 юниора внезапно снялись 😱