Феликс дороже всех в Ла Лиге, Облак – 2-й, Месси – 3-й, Куртуа – 5-й, Гризманн – 13-й (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил стоимость футболистов Ла Лиги.
Первое место занял полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс, его оценили в 100 млн евро.
Второй – одноклубник Жоау и вратарь Ян Облак (90 млн). Тройку замыкают Лионель Месси с Ансу Фати (оба – по 80 млн) из «Барселоны».
Топ-15 самых дорогих игроков Ла Лиги
1. Жоау Феликс («Атлетико», 100 млн евро)
2. Ян Облак («Атлетико», 90 млн)
3-4. Лионель Месси («Барселона», 80 млн)
3-4. Ансу Фати («Барселона», 80 млн евро)
5-6. Тибо Куртуа («Реал Мадрид», 75 млн)
5-6. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 75 млн)
7-10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид», 70 млн)
7-10. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», 70 млн)
7-10. Каземиро («Реал», 70 млн)
7-10. Рафаэль Варан («Реал Мадрид», 70 млн)
11-12. Френки де Йонг («Барселона», 65 млн)
11-12. Хосе Хименес («Атлетико», 65 млн)
13-15. Сауль Ньигес («Атлетико», 60 млн)
13-15. Коке («Атлетико», 60 млн)
13-15. Антуан Гризманн («Барселона», 60 млн)