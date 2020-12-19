Феликс дороже всех в Ла Лиге, Облак – 2-й, Месси – 3-й, Куртуа – 5-й, Гризманн – 13-й (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил стоимость футболистов .

Первое место занял полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс, его оценили в 100 млн евро.

Второй – одноклубник Жоау и вратарь Ян Облак (90 млн). Тройку замыкают с (оба – по 80 млн) из «Барселоны».

Топ-15 самых дорогих игроков Ла Лиги

1. Жоау Феликс («Атлетико», 100 млн евро)

2. Ян Облак («Атлетико», 90 млн)

3-4. Лионель Месси («Барселона», 80 млн)

3-4. Ансу Фати («Барселона», 80 млн евро)

5-6. («Реал Мадрид», 75 млн)

5-6. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 75 млн)

7-10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид», 70 млн)

7-10. Микель Ойарсабаль ( , 70 млн)

7-10. Каземиро («Реал», 70 млн)

7-10. («Реал Мадрид», 70 млн)

11-12. Френки де Йонг («Барселона», 65 млн)

11-12. Хосе Хименес («Атлетико», 65 млн)

13-15. Сауль Ньигес («Атлетико», 60 млн)

13-15. Коке («Атлетико», 60 млн)

13-15. Антуан Гризманн («Барселона», 60 млн)