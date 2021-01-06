Шведская лыжница Линн Сван сдала положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски».

«Этот человек уже изолирован, теперь он ждет подтверждения теста методом ПЦР. Результат ожидается завтра утром – перед стартом гонок. Заболевший чувствует себя хорошо, у него нет симптомов», – говорится в пресс-релизе Ассоциации лыжных видов спорта Швеции, которая изначально не сообщала имени заболевшего.

Однако позже врач команды Пер Андерссон сообщил, что заболевшей оказалась Линн Сван.

Сван выиграла первые два этапа на «Тур де Ски». Сейчас спортсменка идет на 16-м месте в общем зачете многодневки, уступая лидеру Джессике Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»