Евролига. «Зенит» играет в гостях с «Панатинаикосом», ЦСКА против «Басконии» и другие матчи

В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят 5 матчей.
«Зенит» из Санкт-Петербурга играет в гостях с греческим «Панатинаикосом». Лидер сезона московский ЦСКА на выезде сражается с испанской «Басконией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Добрич (10), Давидовац (8), Уолден (6), Рит (2), Кузмич (0) – старт; О’Брайант (17 + 9 подборов), Раданов (10), Колом (10), Ягодич-Куриджа (5), Лазич (0).
- Дата проведения
- 7 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос OPAP
- Папапетру (5), Папаяннис (5), Уайт (4), Фостер (2), Сент-Рос (2) – старт; Бентил (8), Недович (6), Митоглу (2), Мэк (1), Калаицакис (0).
- Дата проведения
- 7 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Фонтеккьо (12), Грэйнджер (5 + 6 передач), Тиманн (2), Маттиссек (0), Никич (0) – старт; Делов (3), Ло (2), Олинде (2), Лэммерс (2), Шнайдер (0).
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-3, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Бавария Германия – 11-6, Зенит Россия – 10-5, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-7, Милан Италия – 9-7, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Баскония Испания – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 7-10, Фенербахче Турция – 7-10, Альба Германия – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 6-11, Панатинаикос Греция – 5-11, Виллербан Франция – 5-11, Химки Россия – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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