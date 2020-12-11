Евролига. «Зенит» играет в гостях с «Панатинаикосом», ЦСКА против «Басконии» и другие матчи

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В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят 5 матчей.

«Зенит» из Санкт-Петербурга играет в гостях с греческим «Панатинаикосом». Лидер сезона московский ЦСКА на выезде сражается с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Фенербахче Беко Турция 71:71 (4 четверть)
Дата проведения
7 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Добрич (10), Давидовац (8), Уолден (6), Рит (2), Кузмич (0) – старт; О’Брайант (17 + 9 подборов), Раданов (10), Колом (10), Ягодич-Куриджа (5), Лазич (0).
Фенербахче Беко
Гудурич (11), Бартель (10), Веселы (10), Улановас (7), Де Коло (2 + 5 потерь) – старт; Браун (11), Пьер (11), Махмутоглу (4), Эдди (2), Дювериоглу (1), Хэмилтон (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  Зенит Россия 35:47 (перерыв)
Дата проведения
7 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос OPAP
Папапетру (5), Папаяннис (5), Уайт (4), Фостер (2), Сент-Рос (2) – старт; Бентил (8), Недович (6), Митоглу (2), Мэк (1), Калаицакис (0).
Зенит
Гудайтис (15), Пангос (9), Холлинз (5), Томас (3), Понитка (2) – старт; Бэрон (6), Риверс (2), Пушков (2), Зубков (0).

Альба Германия  –  Маккаби Плейтика Израиль 28:43 (перерыв)
Дата проведения
7 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Фонтеккьо (12), Грэйнджер (5 + 6 передач), Тиманн (2), Маттиссек (0), Никич (0) – старт; Делов (3), Ло (2), Олинде (2), Лэммерс (2), Шнайдер (0).
Маккаби Плейтика
Калояро (10), Уилбекин (6), Жижич (4), Брайант (2), Каспи (0) – старт; Джонс (7), Дорси (7), Бендер (7), Зусман (0), Блайзер (0).

ТД Системс Баскония Испания  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
7 января, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Валенсия Баскет Испания
Дата проведения
7 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 14-3, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Бавария Германия – 11-6, Зенит Россия – 10-5, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-7, Милан Италия – 9-7, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Баскония Испания – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 7-10, Фенербахче Турция – 7-10, Альба Германия – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 6-11, Панатинаикос Греция – 5-11, Виллербан Франция – 5-11, Химки Россия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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