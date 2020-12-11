Евролига. «Зенит» играет в гостях с «Панатинаикосом», ЦСКА против «Басконии» и другие матчи

В четверг, 7 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят 5 матчей.

«Зенит» из Санкт-Петербурга играет в гостях с греческим «Панатинаикосом». Лидер сезона московский ЦСКА на выезде сражается с испанской «Басконией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 14-3, Реал Испания – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Бавария Германия – 11-6, Зенит Россия – 10-5, Жальгирис Литва – 10-7, Валенсия Испания – 10-7, Милан Италия – 9-7, Олимпиакос Греция – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, Баскония Испания – 8-9, Маккаби Плейтика Израиль – 7-10, Фенербахче Турция – 7-10, Альба Германия – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 6-11, Панатинаикос Греция – 5-11, Виллербан Франция – 5-11, Химки Россия – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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