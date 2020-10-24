«Ман Сити» готовит предложения Месси и Рамосу (ESPN Argentina)

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«Манчестер Сити» планирует усилить состав двумя футболистами из чемпионата Испании.

Как сообщает ESPN Argentina, «горожане» готовят предложения форварду «Барселоны» Лионелю Месси и защитнику «Реала» Серхио Рамосу.

У обоих игроков летом истекают сроки контрактов, и уже с 1 января английский клуб будет иметь возможность договариваться с ними о переходе на правах свободных агентов.

Ранее сообщалось, что на Рамоса также претендует «ПСЖ». Месси прошлым летом хотел уйти из «Барсы», и именно «Сити» называли фаворитом в борьбе за аргентинца.

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