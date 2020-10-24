«Ман Сити» готовит предложения Месси и Рамосу (ESPN Argentina)

планирует усилить состав двумя футболистами из чемпионата Испании.

Как сообщает ESPN Argentina, «горожане» готовят предложения форварду «Барселоны» Лионелю Месси и защитнику .

У обоих игроков летом истекают сроки контрактов, и уже с 1 января английский клуб будет иметь возможность договариваться с ними о переходе на правах свободных агентов.

Ранее сообщалось, что на Рамоса также претендует «ПСЖ». Месси прошлым летом хотел уйти из «Барсы», и именно «Сити» называли фаворитом в борьбе за аргентинца.

Рамос установил рекорд Европы по числу матчей за сборную. До мирового рекорда – 7 игр

«Барса» должна выплатить Месси 33 млн евро бонуса за лояльность летом