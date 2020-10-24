Гекдениз Карадениз: «Молодые российские игроки любят снизить к себе требования после небольших достижений»

Экс-полузащитник , говоря о переходе в «Аталанту», высказался о менталитете молодых российских футболистов.

«Я считаю, что Миранчук очень правильно относится к своей карьере. Все эти годы он постоянно рос и развивал свой футбол, не провалил ни одного сезона. В этом году он заслуженно получил приглашение от сильного клуба в Италии.

Конечно, Миранчук не давал усомниться в своем профессионализме, но сейчас он должен выкладываться еще больше. Иначе в Европе не задержаться. Именно в «Аталанте» он на долгие годы может стать главным примером для молодых российских игроков. Это Миранчуку тоже нужно помнить.

За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться.

Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за 10 лет в стране», – сказал Карадениз в интервью Metaratings.