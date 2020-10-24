Харитонов про драку с Яндиевым: «Он сказал, что на том свете деньги не понадобятся, и тут же ударил кастетом»

Известный российский боец MMA Сергей Харитонов рассказал о драке с Адамом Яндиевым, по итогам которой Харитонов был госпитализирован. Изначально конфликт произошел из-за долга Яндиева, который составлял миллион рублей.

«Приехал на турнир сразу с аэропорта. Это было минут через 15, как он ударил моего друга – Руслана Абдо. Как обычно – сзади.

И тут подошел Адам, сказал, пойдем отойдем. Думал, может у него что-то в голове перевернулось, скажет, когда деньги отдаст. Но он спросил: «Я что, тебе денег должен?» Я сказал, что да, Адам, должен.

Он ответил оскорблением, что-то вроде того, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут же ударил: справа-слева, чем-то жестким, я почувствовал.

В руке у него что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне сломал орбитальную кость. Когда коленом бил – попал по носу», – сказал Харитонов.

Сергей Харитонов: «Яндиев несколько месяцев просил деньги, но не возвращал»

Харитонов и Яндиев подрались – видимо, из-за долга в 2 млн. Сергей госпитализирован с переломом носа, Адам якобы ударил кастетом