Фигу о Месси в «Барсе»: «Если не хочешь быть где-то, тебя ничто не удержит»

Бывший полузащитник «Барселоны» поделился мнением о конфликте нападающего с руководством клуба, из-за чего аргентинец хотел сменить команду.

«Я наблюдал за Месси и его попыткой покинуть «Барселону» летом, как и все футбольные фанаты: в ожидании и с удивлением.

У него свои мотивы и причины для такого решения. Я не знаю, что этому предшествовало.

Каждый клуб хотел бы иметь такого игрока, как Месси. Но все зависит от таких факторов, как финансовое состояние клуба, затраты на трансфер и зарплату, желание самого игрока.

Однако обычно в жизни, если ты не хочешь быть где-то, тебя ничто не удержит», – сказал Фигу.