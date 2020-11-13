Стролл стал первым канадцем на поуле с 1997 года

Гонщик Ланс Стролл установил историческое достижение для своей страны, взяв поул в квалификации к Гран-при Турции.

Стролл стал первым представителем Канады на поул-позиции с 1997 года – тогда быстрейшим в квалификации к стал Жак Вильнев, позже оформивший титул в том сезоне.

До Стролла на поуле оказывались лишь два канадца: 13 раз в квалификации побеждал , еще дважды – его отец Жиль.

Ланс Стролл: «Я в шоке. Поул – один из самых важных моментов в моей карьере»

Гран-при Турции-2020. Квалификация. Стролл выиграл первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Перес – третий, Квят – 17-й

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