Стролл стал первым канадцем на поуле с 1997 года

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл установил историческое достижение для своей страны, взяв поул в квалификации к Гран-при Турции.
Стролл стал первым представителем Канады на поул-позиции с 1997 года – тогда быстрейшим в квалификации к Гран-при Европы стал Жак Вильнев, позже оформивший титул в том сезоне.
До Стролла на поуле оказывались лишь два канадца: 13 раз в квалификации побеждал Жак Вильнев, еще дважды – его отец Жиль.
Ланс Стролл: «Я в шоке. Поул – один из самых важных моментов в моей карьере»
Гран-при Турции-2020. Квалификация. Стролл выиграл первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Перес – третий, Квят – 17-й
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