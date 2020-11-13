Стролл сохранил поул-позицию в квалификации к Гран-при Турции, стюарды не стали наказывать пилота

Пилот остался на поуле по итогам квалификации в Стамбуле.

Стюарды расследовали возможное неподчинение желтым флагам в третьем сегменте, однако решили не наказывать пилота.

«По телеметрии очевидно, что он снял ногу с педали газа перед седьмым поворотом, а затем ускорился, когда инцидент остался позади. Времена на круге не могут четко этого показать, потому что трасса стремительно высыхала, и каждый круг был быстрее предыдущего», – говорится в заявлении судей.

Поул-позиция стала первой для Стролла в карьере и первой для Канады с 1997 года.

Этот волшебный круг по самому скользкому треку года в «Ф-1» подарил поул Строллу. Хэмилтон отстал на 5 секунд!

Стролл и Норрис вызваны к стюардам Гран-при Турции за неподчинение желтым флагам

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