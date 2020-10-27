Федун о смерти Джигарханяна: «Он был болельщиком «Спартака». Большая утрата»

Председатель совета директоров отреагировал на известие о смерти актера Армена Джигарханяна.

Народный артист СССР умер в субботу в возрасте 85 лет.

«Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей.

Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память», – сказал Федун.

«Спартак» в твиттере выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна.

«Ушел из жизни Армен Джигарханян – выдающийся советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, преданный болельщик нашего клуба.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбим вместе со всеми поклонниками его яркого таланта», – говорится в сообщении клуба.