Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

Защитник останется капитаном сборной России в матче 5-го тура с Турцией, сообщил главный тренер россиян .

26-летний Джикия был капитаном в товарищеской игре против Молдовы (0:0) в отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы, пропускающего нынешний сбор из-за скандала со слитым в интернет интимным видео.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции.

В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», – сообщил Черчесов.

Матч Турция – Россия состоится 15 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.