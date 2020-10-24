Сборная Франции вышла в полуфинал Лиги наций, заняв первое место в группе после победы над Португалией (1:0)

проиграла сборной в матче Лиги наций (0:1).

Благодаря этой победе команда Дидье Дешама заняла первое место в группе A3, набрав 13 очков. Несмотря на то, что у португальцев 10 баллов после 5 игр, они не смогут опередить Францию из-за разницы очков в личных встречах.

Теперь сборная Франции сыграет в плей-офф Лиги наций. Полуфиналы состоятся 6 и 7 октября 2021 года, финал и матч за третье место – 10 октября.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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