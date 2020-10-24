Сборная Франции вышла в полуфинал Лиги наций, заняв первое место в группе после победы над Португалией (1:0)

Сборная Португалии проиграла сборной Франции в матче Лиги наций (0:1).
Благодаря этой победе команда Дидье Дешама заняла первое место в группе A3, набрав 13 очков. Несмотря на то, что у португальцев 10 баллов после 5 игр, они не смогут опередить Францию из-за разницы очков в личных встречах.
Теперь сборная Франции сыграет в плей-офф Лиги наций. Полуфиналы состоятся 6 и 7 октября 2021 года, финал и матч за третье место – 10 октября.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лига наций
Групповой этап
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Эштадиу да Луш»
- Гол:
- 0:1 – 53 Канте.
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Португалия –
Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 85), Бруну Фернандеш (Моутинью, 72), Бернарду Силва (Тринкау, 72), Вильям Карвалью (Диогу Жота, 56), Жоау Феликс (Паулинью, 85), Роналду.
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Франция –
Льорис, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Канте, Коман (Тюрам, 59), Марсьяль (Жиру, 78), Гризманн.
- Предупреждения:
- Данилу Перейра (31), Льорис (62), Канте (79), Люка Эрнандес (82).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.