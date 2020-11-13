Гран-при Турции-2020. Квалификация. Стролл выиграл первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Перес – третий, Квят – 17-й

Теги результаты Гран-при Турции Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Ромен Грожан Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
Стамбул-парк, Стамбул
14 ноября 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт»  2.07,467   1.53,372   1.47,765  22
2 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.57,485 1.50,293 1.48,055 26
3 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 2.07,614 1.54,097 1.49,321 21
4 Алекс Албон «Ред Булл» 1.59,431 1.52,282 1.50,448 26
5 Даниэль Риккардо «Рено» 2.05,598 1.54,278 1.51,595 26
6 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2.07,599 1.52,709 1.52,560 23
7 Эстебан Окон «Рено» 2.06,115 1.53,657 1.52,622 26
8 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 2.01,249 1.53,793 1.52,745 27
9 Валттери Боттас «Мерседес» 2.07,001 1.53,767 1.53,258 23
10 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 2.07,341 1.53,431 1.57,226 26
11 Ландо Норрис «Макларен» 2.07,167 1.54,945   18
12 Себастьян Феттель «Феррари» 2.03,356 1.55,169   18
13 Карлос Сайнс «Макларен» 2.07,489 1.55,410   18
14 Шарль Леклер «Феррари» 2.04,464 1.56,696   18
15 Пьер Гасли «Альфа Таури» 2.05,579 1.58,556   17
16 Кевин Магнуссен «Хаас» 2.08,007     10
17 Даниил Квят «Альфа Таури» 2.09,070     8
18 Джордж Расселл «Уильямс» 2.10,017     9
19 Ромен Грожан «Хаас» 2.12,909     7
20 Николас Латифи «Уильямс» 2.21,611     9
 

«Ф-1» на нереально скользкой трассе. У «Мерседеса» проблемы, выиграть квалификацию может кто угодно

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья