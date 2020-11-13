Гран-при Турции-2020. Квалификация. Стролл выиграл первый поул в карьере, Ферстаппен – второй, Перес – третий, Квят – 17-й

Стамбул-парк, Стамбул
14 ноября 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|2.07,467
|1.53,372
|1.47,765
|22
|2
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.57,485
|1.50,293
|1.48,055
|26
|3
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|2.07,614
|1.54,097
|1.49,321
|21
|4
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.59,431
|1.52,282
|1.50,448
|26
|5
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|2.05,598
|1.54,278
|1.51,595
|26
|6
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2.07,599
|1.52,709
|1.52,560
|23
|7
|Эстебан Окон
|«Рено»
|2.06,115
|1.53,657
|1.52,622
|26
|8
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|2.01,249
|1.53,793
|1.52,745
|27
|9
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|2.07,001
|1.53,767
|1.53,258
|23
|10
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|2.07,341
|1.53,431
|1.57,226
|26
|11
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|2.07,167
|1.54,945
|18
|12
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|2.03,356
|1.55,169
|18
|13
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|2.07,489
|1.55,410
|18
|14
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|2.04,464
|1.56,696
|18
|15
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|2.05,579
|1.58,556
|17
|16
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2.08,007
|10
|17
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|2.09,070
|8
|18
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|2.10,017
|9
|19
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|2.12,909
|7
|20
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|2.21,611
|9
«Ф-1» на нереально скользкой трассе. У «Мерседеса» проблемы, выиграть квалификацию может кто угодно
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