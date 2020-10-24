Харитонов впервые прокомментировал драку с Яндиевым: «Самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления»

Российский боец впервые высказался после драки с , которая случилась накануне в «Лужниках».

«Еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность.

Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления.

Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но все равно попал в эту ситуацию.

Минимум на три месяца для меня закрыты выступления, переломы, ссадины, ушибы и т.д., учитесь на чужих ошибках», – написал Харитонов в инстаграме.

Напомним, 40-летний Харитонов после драки в «Лужниках» был госпитализирован. У бойца проблемы с правом глазом, перелом носа и сотрясение мозга.

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