Заболотный, Ерохин и Лесовой вернулись в общую группу сборной России

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Сборная России проводит тренировку в Стамбуле накануне матча Лиги наций против Турции.

В занятии на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» участвуют все игроки.

В общей группе также работают форвард Антон Заболотный, а также хавбеки Александр Ерохин и Даниил Лесовой, которые вчера вечером вернулись в расположение команды.

Ранее у троих футболистов были выявлены сомнительные тесты на коронавирус. Все трое пропустили товарищеский матч с Молдовой (0:0). Повторные результаты тестов были отрицательными.

Матч Турция – Россия состоится 15 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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