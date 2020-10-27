Заболотный, Ерохин и Лесовой вернулись в общую группу сборной России

Сборная России проводит тренировку в Стамбуле накануне матча Лиги наций против Турции.
В занятии на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» участвуют все игроки.
В общей группе также работают форвард Антон Заболотный, а также хавбеки Александр Ерохин и Даниил Лесовой, которые вчера вечером вернулись в расположение команды.
Ранее у троих футболистов были выявлены сомнительные тесты на коронавирус. Все трое пропустили товарищеский матч с Молдовой (0:0). Повторные результаты тестов были отрицательными.
Матч Турция – Россия состоится 15 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.