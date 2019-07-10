В России введут систему Fan ID по типу ЧМ-2018. «Черные списки» фанатов обнулят (Baza)

В России со следующего сезона внедрят систему Fan ID, похожую на ту, что действовала во время года.

Самих паспортов болельщикам выдавать не будут – система будет полностью цифровой, сообщает телеграм-канал Baza.

Чиновники рассматривают вариант, при котором запустят систему уже в этом сезоне, но пока на добровольной основе.

Болельщикам, которые самостоятельно захотят зарегистрироваться, предоставят различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион.

Чтобы смягчить раздражение фанатов, власти планируют параллельно вернуть пиво на стадионы.

Уже прошли несколько совещаний с участием представителей МВД, ФСБ, , и сотрудников Минсвязи.

Один из самых проблемных вопросов – «черные списки» фанатов. По данным источника, достигнута договоренность об их обнулении.