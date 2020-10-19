Игрока АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании. Ему больше 20 лет, имя не называется

Футболист английской Премьер-лиги был задержан в среду утром по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.

По информации Daily Mail, игрок старше 20 лет, имя которого не называется, удерживал девушку у себя дома и насиловал ее.

Инцидент произошел еще в октябре 2020 года, однако полиция задержала футболиста только сейчас.

В настоящее время идет расследование случившегося. После задержания игрок был отпущен.

Игрок и девушка, находившиеся на одной территории в момент прибытия полиции, были оштрафованы офицерами за нарушение коронавирусного протокола.

Задержанный отрицал какие-либо правонарушения. В настоящее время никаких обвинений не выдвинуто, информирует The Independent.

Daily Mail знает личность футболиста, но не может ее раскрыть по юридическим причинам.