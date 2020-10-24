👑 Рамос установил рекорд Европы по числу матчей за сборную. До мирового рекорда – 7 игр

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на игру Лиги наций против команды (0:0, первый тайм).

Этот матч стал для Рамоса 177-м в составе национальной команды.

Таким образом, он превзошел достижение (176) по числу игр за сборную среди европейцев.

Кроме того, Рамосу осталось всего 7 матчей до мирового рекорда. 184 игры за сборную Египта провел Ахмед Хассан.

Рамос повторил рекорд Буффона по матчам за сборную среди европейцев. До мирового рекорда – 8 игр