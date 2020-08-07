Независимая комиссия установила, что прежнее руководство IBU не передавало данные России, чтобы скрыть положительные пробы

Теги допинг СБР IBU Андерс Бессеберг РУСАДА Николь Реш Джонатан Тэйлор Биатлон

Независимая комиссия под руководством Джонатана Тэйлора завершила расследование по факту возможной коррупции в прежнем руководстве Международного союза биатлонистов (IBU).

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг и его секретарь Николь Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось из-за показаний информатора WADA Григория Родченкова.

В ходе расследования было установлено, что прежнее руководство IBU не передавало данные биологических паспортов российских биатлонистов в СБР или РУСАДА, чтобы скрыть положительные допинг-случаи.

Однако комиссия выявила ряд возможных нарушений правил IBU с 2008 по 2018. Подозреваемым уже сообщили о находках и дали им время на ответ.

Криминальное расследование в Австрии и Норвегии по делам Бессеберга и Реш все еще ведется.

За два года расследования комиссия Тэйлора осмотрела более 70 тысяч документов и файлов и опросила около 60 человек, в том числе четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова и Родченкова.

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