Независимая комиссия установила, что прежнее руководство IBU не передавало данные России, чтобы скрыть положительные пробы

Независимая комиссия под руководством Джонатана Тэйлора завершила расследование по факту возможной коррупции в прежнем руководстве Международного союза биатлонистов (IBU).

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг и его секретарь подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось из-за показаний информатора WADA Григория Родченкова.

В ходе расследования было установлено, что прежнее руководство IBU не передавало данные биологических паспортов российских биатлонистов в или , чтобы скрыть положительные допинг-случаи.

Однако комиссия выявила ряд возможных нарушений правил IBU с 2008 по 2018. Подозреваемым уже сообщили о находках и дали им время на ответ.

Криминальное расследование в Австрии и Норвегии по делам Бессеберга и Реш все еще ведется.

За два года расследования комиссия Тэйлора осмотрела более 70 тысяч документов и файлов и опросила около 60 человек, в том числе четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова и Родченкова.

Жуткая облава в биатлоне: опять русский допинг