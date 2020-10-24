Германия обыграла Украину (3:1) и возглавила группу в Лиге наций

обыграла в Лиге наций (3:1).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Команда Йоахима Лева возглавила группу A4, набрав в пяти матчах 9 очков. Испания (8 очков), которая сыграла вничью со Швейцарией (1:1), опустилась на вторую позицию.

Украина с 6 очками идет третьей, Швейцария (3 очка) – четвертой.

Лига наций

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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