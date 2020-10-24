Германия обыграла Украину (3:1) и возглавила группу в Лиге наций

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Сборная Германии обыграла Украину в Лиге наций (3:1).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

 Команда Йоахима Лева возглавила группу A4, набрав в пяти матчах 9 очков. Испания (8 очков), которая сыграла вничью со Швейцарией (1:1), опустилась на вторую позицию.

Украина с 6 очками идет третьей, Швейцария (3 очка) – четвертой.

Лига наций

Групповой этап

Германия – Украина 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сане, 2:1 – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.
ГерманияНойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане (Вальдшмидт, 86), Горетцка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).
УкраинаПятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Зинченко (Харатин, 86), Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарный, Яремчук (Мораес, 75).
Предупреждения:
Рюдигер (28), Малиновский (44).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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