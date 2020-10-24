Германия обыграла Украину (3:1) и возглавила группу в Лиге наций

Сборная Германии обыграла Украину в Лиге наций (3:1).
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Команда Йоахима Лева возглавила группу A4, набрав в пяти матчах 9 очков. Испания (8 очков), которая сыграла вничью со Швейцарией (1:1), опустилась на вторую позицию.
Украина с 6 очками идет третьей, Швейцария (3 очка) – четвертой.
Лига наций
Групповой этап
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
-
Германия –
Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдигер, Сане (Вальдшмидт, 86), Горетцка, Гнабри, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).
-
Украина –
Пятов, Конопля, Матвиенко, Соболь, Зинченко (Харатин, 86), Марлос, Малиновский, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарный, Яремчук (Мораес, 75).
- Предупреждения:
- Рюдигер (28), Малиновский (44).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.