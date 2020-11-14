Гран-при Турции-2020. Видеотрансляция

В 13:10 по московскому времени на автодроме «Стамбул-парк» стартовал первый Гран-при «Формулы-1» в Турции с 2011 года.

За событиями гонки можно следить на странице онлайна:

Гран-при Турции: Стролл на поуле, Хэмилтон только 6-й

Стамбул-парк, Стамбул

15 ноября 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

4. Алекс Албон («Ред Булл»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Эстебан Окон («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Валттери Боттас («Мерседес»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Себастьян Феттель («Феррари»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Ландо Норрис («Макларен»)*

15. Карлос Сайнс («Макларен»)**

16. Даниил Квят («Альфа Таури»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Пьер Гасли («Альфа Таури»)***

20. Джордж Расселл («Уильямс»)***

* – Норрис оштрафован на 5 позиций за неподчинение желтым флагам

** – Сайнс оштрафован на 3 позиции за блокировку Переса

*** – Гасли и Расселл начнут гонку с хвоста пелотона после замен элементов силовой установки

Этот волшебный круг по самому скользкому треку года в «Ф-1» подарил поул Строллу. Хэмилтон отстал на 5 секунд!

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