Сергей Харитонов: «Яндиев несколько месяцев просил деньги, но не возвращал»

Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал о начале конфликта с Адамом Яндиевым. По словам Харитонова, Яндиев на протяжении нескольких месяцев занимал у него и его друзей деньги, а в итоге отказался их возвращать.

«Три с лишним года назад я собирался в Таиланд на сборы. И приехал к своему другу – хозяину автосалона. Тут появляется Адам со своей женой, был весь перебинтованный, весь зашитый. Объясняет, что была какая-то драка. Сказал, что ситуация очень плохая, их ищут, могут быть проблемы.

Я сказал, что еду в Таиланд, если нужна помощь – поехали вместе со мной. Поехали. Я снял им хороший номер около моря, у них были финансовые проблемы. Обратный билет я им тоже взял. В конце сборов купил Адаму подарок: кожаную сумку.

Он попросил еще жене купить. Адам сказал, что как появятся деньги, все отдаст. Выбрали и купили сумку – за 3-4 тысячи долларов.

Потом Адам звонил: так и так, нужны деньги. На месяц 200 тысяч. Но для меня на тот момент это тоже было тяжеловато, поэтому я взял кредит в банке, потому что вкладывался в бизнес. На следующий месяц опять попросил 200 тысяч. Третий месяц еще раз.

И потом сказал, что у меня больше денег нет, проблема. Он немножко с обидкой. В итоге накопился миллион рублей.

Я сказал друзьям, чтобы денег не давали, потому что не вернет. Позвонил Адам, спросил, почему я хожу всем рассказываю это. Он сказал, что брал не в долг, а я ему помогал», – сказал Харитонов.

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