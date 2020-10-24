«Реал» ведет переговоры с Рамосом по контракту. Игрок и Перес сделают заявления в понедельник

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Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос и президент клуба Флорентино Перес в понедельник выступят с заявлениями по поводу ситуации с контрактом футболиста.

34-летний Рамос озвучит свою позицию в Севилье, где он находится вместе со сборной Испании, а Перес выступит в программе El Larguero в эфире Cadena SER.

Действующий контракт Рамоса со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года. «Реал» уже начал переговоры с представителями футболиста несколько недель назад. В клубе оценивают информацию, публикуемую в прессе, как спекуляцию или то, что далеко от правды.

Перерыв на матчи сборных в «Реале» посчитали хорошим моментом, чтобы сделать заявление, поэтому Рамос и Перес выступят публично.

Сообщалось, что «Реал» предложит Рамосу новый контракт до 2023 года без повышения зарплаты. Вероятность ухода испанца из клуба ранее оценивалась в 80%, «ПСЖ» готов подписать защитника.

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